Napoli, Merih Demiral'ı Transfer Etmek İstiyor

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe alt yapısından çıkan fakat A takımda denenmeyince Portekiz'in Sporting Lisbon kulübüne transfer olan ve 2 sezon burada kalıp ardından Alanyaspor'un yolunu tutan Merih Demiral, son olarak Sassuolo'ya imza atmıştı. Yeşil siyahlı ekibinde fazla kenarda beklemeyip formayı kapan 21 yaşındaki Merih'in gösterdiği başarılı performans futbolseverlerin dikkatini çekerken, yetenekli oyuncunun son oynanan Napoli maçındaki hazır görüntüsü İtalyanları da mest etti.

SASSUOLO 6,5 MİLYON EURO'YU VERİP ALACAK

Güçlü fiziği, oyun tecrübesi ve yerinde müdahaleleriyle daha şimdiden Serie A'da adından bahsettiren Merih Demiral'ın Carlo Ancelotti tarafından bir hayli beğenildiği öğrenildi. Yaz ayında Koulibaly'i elinde tutamayacak olan başarılı teknik adamın Senegalli stoperin yerini direkt olarak oynayacak bir defans oyuncusu ve onu yedekleyecek Merih'le doldurmayı düşündüğü belirtilirken, 6,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Sassuolo'ya giden oyuncunun burada da fazla durmayıp Napoli'ye imza atacağı iddia ediliyor.

Merih Demiral Serie A'da 3 maçta forma giyerken, başarılı stoperin gösterdiği performans milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e de 'ben buradayım' dedirtti. (Akşam)