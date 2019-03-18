Napoli'nin Başarılı Kalecisi David Ospina'nın Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli forması giyen Kolombiyalı kaleci David Ospina, Napoli'nin Udinese'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada başına aldığı darbe sonucu bilincini kaybetmiş ve yere yığılmıştı. Tecrübeli eldiven daha sonra oyuna devam edememiş ve yerini Alex Meret'e bırakmıştı.

"HALA YOĞUN BAKIMDA"

Ospina'nın babası Hernan Ospina oğlunun sağlık durumu hakkında açıklamalada bulundu. Radyo CRC'ye konuşan Hernan Ospina, "Çocuğumla konuşma şansım olmadı çünkü hala yoğun bakımda. Eşim orada ve Ospina'nın iyi olduğunu biliyorum. Bir dizi testler yapıldı." dedi.

"NAPOLİ'DE OYNAMAKTAN DOLAYI MUTLU"

Ospina'nın geleceği hakkında da konuşan Hernan Ospina, "Napoli'nin Arsenal ile uzlaşmasını bekliyoruz. Napoli'de oynamaktan dolayı çok mutlu ve burada kalmak istiyor. Kulüpte buna olumlu bakıyor." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki kaleci bu sezon Napoli formasıyla 21 karşılaşmada forma giydi. Kolombiyalı kalecinin Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)