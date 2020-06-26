Nar Caddesindeki altyapı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Nar Caddesindeki altyapı çalışmaları tamamlandı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından, Nar Caddesi'nin güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme ve yağmur suyu hattı yapımı tamamlandı. Cadde boyunca 235 metre uzunluğundaki içme suyu hattına yıllar önce döşenen eski pik demir ve asbestli çimento borular yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen belediye ekipleri ayrıca abone bağlantılarını da yeniledi. 221 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını da yenileyen belediye ekipleri aşırı yağışlarda su baskınlarının önüne geçebilmek için bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ile sağlam bir altyapıya kavuşturulan Nar Caddesi'nde sıcak asfalt dökümü öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

MEDAŞ ekiplerinin elektrik altyapı çalışmalarını tamamlaması ile birlikte zeminde PMT serimine başlayacak olan belediye ekipleri ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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