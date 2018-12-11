Nar Çiçeğinden Akpınar'a Ziyaret

Kula'dan kardeş şehir Sındırgı'ya ilk ziyaret gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın bayanların istihdama kazandırılması ve sosyal yaşama katkı amacıyla oluşturduğu Sındırgı Belediyesi hanımeli çarşısı kısa bir süre içerisinde yaşam merkezine dönüştü. 240'a yakın üyeye ulaşan ve üretim, pazarlama ve tanıtım konusunda dikkatleri üzerine toplayan Akpınar Yaşam Merkezi diğer ilçelere de örnek teşkil ediyor.

Özellikle bayanların yeteneklerini keşfettiği atölyelerin, kursların ve satış ofisinin yer aldığı merkez ilçedeki bayanların yanı sıra yeni yola çıkacak ilçelerin bayanlarının da beğenisini topluyor. Akpınar Yaşam Merkezinde Sındırgı Belediyesi, BALMEK ve Halk Eğitim işbirliği ile açılan kurslarda yeteneğini keşfeden kadınlar sosyal alanda gelişim sağladığı gibi, ürettikleri ürünleri satarak ekonomik kazanç da elde ediyor. Bir okul niteliğini taşıyan merkez devamlılığın sağlanması adına bayanlar tarafından kurulan Akpınar Yaşam Derneği ile desteklendi. Burada yeteneklerini keşfeden, pazarlama prensiplerinden satış tekniklerine kadar birçok aşamayı öğrenen bayanlar kendi dükkânlarını da açıyor. Özellikle yöresel ürünlerin minyatürleri ve sıfır atık projesi ile gazetelerden oluşturulan sanat ürünleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Sosyal medya üzerinden Sındırgı Belediyesi, Hanımeli Çarşısı ve Akpınar Yaşam Merkezi çalışmalarını takip eden yakın zamanda kurulan Nar Çiçeği Derneği üyeleri de izleyecekleri yol haritasına örnek olması amacıyla Sındırgı ilçesini ziyaret etti. Belediye Hizmet Binasında başlayan Sındırgı gezisinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş işleyiş ve yapılanlar hakkında bilgi verdi. Bayanlar daha sonra Akpınar Yaşam Merkezi, Güreş Evi, Hanımeli Çarşısı, Yörük Evi, Ahşap Atölyesi gibi turizme ve bayanlara yönelik alanları gezdi. Gezi boyunca içlerinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un eşi kafileye başkan Yavaş'ın eşi Yaşiye Yavaş eşlik etti.

Heyet ziyaretten memnun olduklarını belirterek kardeş şehir Sındırgı'ya samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti.