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Nare ne demek? Nare efsanesi nedir? Nare anlamı, hikayesi

Nare ne anlama geliyor? Star'da ekranlara gelmeye başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle gündeme damga vurdu. Yapımına O3 Medya ve NGM''nin birlikte imza attığı Sefirin Kızı dizisi Nare ile Sancar aşkını konu ediniyor. Peki, Nare ne demek? Nare efsanesi nedir?

17.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:41Nare ne demek? Nare efsanesi nedir? Nare anlamı, hikayesi

Sefirin Kızı dizisiyle Nare destanı akıllarda yer etti. Sevdiği adamla evlediği gece ortadan kaybolan Nare ve onun aşkının hikayesi destan olur dillerde gezer. Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı dizisi Nare anlamı nedir? İşte detaylar...

NARE EFSANESİ NEDİR?

Yarıcının oğlu olan Sancar, öocuk yaşta Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye aşık olur. Bu iki zıt çocuk sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar ve sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu der. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destan olur. Dokuz yılın ardından yine bir düğün günü ortaya çıkan Nare, Sancar'ın düğününe tanıklık eder.

NARE NE DEMEK?

Sözlük anlamı olarak ''Güç, direnç'' şeklinde kullanılan Nare, aynı zamanda Urfa dolaylarında çocukların bindiği dönme dolabına da denir.

ÖRN:

Sarf ettiği sözlere narem kalmadı.


Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Gündem, Magazin, Güncel

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