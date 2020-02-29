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Narenciye bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana'da narenciye bahçelerinden meyve çalıp sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

29.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:25
'da narenciye bahçelerinden meyve çalıp sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent merkezindeki narenciye bahçelerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin N.A. (40) olduğunu belirledi.
Bahçelerden çaldığı portakal ve mandalinayı halde sattığı iddia edilen N.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.
Narenciye bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


29.02.2020 11:09:57