Narenciye ihracatında beklenti 900 milyon dolar

NARENCİYE üretimi ile ünlü İzmir 'in Selçuk ilçesi katma değerli tarımsal ürün ihracatına hazırlanıyor. Narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi'ndeki rekoltesinin 2019-20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu ve 900 milyon dolar ihracat beklediklerini aktardı.Sektörel değerlendirme toplantılarını üreticilerin yoğun olduğu bölgelerde yapan EYMSİB, bu kez İzmir'in Selçuk ilçesinde toplandı. Selçuk Kaymakamlığı'nın konferans salonunda EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Mühendisi Selim Kaplan ile bölgesel üreticiler, ihracatçılar, depocular ve sektörel tüm paylaşlar katıldı.SELÇUK'TA MUZ VE AVOKADO ÜRETİMİ HEDEFİNarenciye ürünlerinin Ege Bölgesi'ndeki rekoltesinin 2019-20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildiğini belirten Hayrettin Uçak, bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu ve 900 milyon dolar ihracat beklediklerini aktardı. Narenciye ürünlerinde Selçuk bölgesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Uçak, kaliteyi yakalamanın, hem bölgesel hem de uluslararası alanda marka olmanın, bilimsel yöntemler ve ortak akılla atılacak adımlar ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle üretici bilgilendirme toplantılarının, uygun dönemlerde tüm bölgelerde devam edeceğini söyleyen Uçak, "Bugün burada bazı üreticilerimiz Selçuk'ta ejder meyvesi üretimi yaptığından bahsetti. Kaymakamımız muz ve avokado konusundaki çalışmaları belirtti. Bu tür alternatif ürünlere yönelmek de ihracatımıza olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de Selçuk ilçesinin tarımsal alanda oldukça birikimli olduğunu belirterek, "Antalya Valiliği'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile organize ettiği tarımsal teknik bilgilerin paylaşımını kapsayan bir proje kapsamında Antalya'ya gittik. Tarımsal alanda ilçe olarak bilgi ve tecrübelerimizi aktardık, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalandık. Şimdi 'Selçuk'ta muz ve avokado üretimine yakında başlayabilir miyiz?' konusu üzerine çalışıyoruz. Deneme üretimlerine yakında başlanacak" diye konuştu.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ise üreticiye her zaman destek olduklarını vurgulayarak, "İl ve ilçe tarım müdürlüklerimizin teknik elemanları, üretim alanlarımızı kontrol ediyor, hastalık ve zararlıların denetimini sağlıyor. Mücadele zamanlarında kitlesel bilgilendirme, kısa mesaj gönderimi yoluyla üreticilerimize ulaşıp gerekli bilgileri veriyoruz. Bununla birlikte isteyen tüm üreticiler bana istediği zaman ulaşabilir, bizler her zaman üreticinin yanındayız" dedi.Ürün kalitesine vurgu yapan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, "Bu işi iyi yapan ülkelere baktığımızda üreticiden ihracatçıya kadar tüm paydaşların birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bizim de hem üreticinin hem ihracatçının kazanacağı bir sistem ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.