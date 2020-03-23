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Narenciye paketleme tesisinde yangın

- Narenciye paketleme tesisinde yangın Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme tesisinin bahçesindeki plastik kasalar yandı.

23.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:03
- Narenciye paketleme tesisinde yangın
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme tesisinin bahçesindeki plastik kasalar yandı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken tesiste maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Hanifi Soylu Bulvarı'ndaki narenciye paketleme tesisinde çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan plastik kasalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tesiste çalışanlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Gelen ekipler yangını söndürmeye çalışırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyecilerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangınla ilgili araştırma başlatıldı. Narenciye paketleme tesisinde yangın

Kaynak: İHA

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Narenciye paketleme tesisinde yangın
Etiketler : Erzin, 3. Sayfa

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