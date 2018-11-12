Narenciye Posasının Altında Kalan Çocuğu Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştılar

Adana'da bir çocuk, kamyondan dökülen kasaları almak isterken narenciye posasının altında kaldı. 15 yaşındaki çocuk, tarım işçileri ve Cankur ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

DÖKÜLEN POSALARIN ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde boş bir tarlaya kamyonlarla narenciye posası döküldüğünü gören çocuklar, posaların arasındaki plastik kasaları almaya başladı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir, posaları dökmeden önce çocukların kamyonun arkasından uzaklaşmasını istedi. Ancak 15 yaşındaki Halil Yeloğlu, kamyonun dökmeye başladığı posaların altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer çocukların uyarması üzerine kamyon sürücüsü ile çevredeki tarım işçileri posa altında kalan çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Tarım işçileri posaları kaldırıp çocuğa ulaşmaya çalışırken bir yandan da olay polise ve Cankur ekiplerine bildirildi. Cankur ekiplerinin de gelmesiyle olaydan yaklaşık yarım sonra 15 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Sedyeye alınarak ambulansa taşınan yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir gözaltına alındı.