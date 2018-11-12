Narenciye Posası Altında Can Pazarı: 15 Yaşındaki Çocuğu Kurtarabilmek İçin Seferber Oldular

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:53



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:53

Narenciye posası altında can pazarı: 15 yaşındaki çocuğu kurtarabilmek için seferber oldularAdana'da kamyonla üzerine narenciye posası dökülen 15 yaşındaki çocuk, tarım işçileri ve Cankur ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldıADANA - Adana'da kamyonla tarlaya dökülen narenciye posası altında kalan 15 yaşındaki çocuk tarım işçileri ve Cankur ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde boş bir tarlaya kamyonlarla narenciye posası döküldüğünü gören çocuklar, posaların arasındaki plastik kasaları almaya başladı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir, posaları dökmeden önce çocukların kamyonun arkasından uzaklaşmasını istedi. Ancak 15 yaşındaki Halil Yeloğlu, kamyonun dökmeye başladığı posaların altında kaldı. Diğer çocukların uyarması üzerine kamyon sürücüsü ile çevredeki tarım işçileri posa altında kalan çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Tarım işçileri posaları kaldırıp çocuğa ulaşmaya çalışırken bir yandan da olay polise ve Cankur ekiplerine bildirildi. Cankur ekiplerinin de gelmesiyle olaydan yaklaşık yarım sonra 15 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Sedyeye alınarak ambulansa taşınan yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kamyon şoförü Selahattin Muhacir gözaltına alındı.