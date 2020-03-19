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Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu yılın ocak-şubat dönemindeki narenciye ihracatının 228 milyon dolar olduğunu bildirdi.

19.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:15
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, bu yılın ocak-şubat dönemindeki narenciye ihracatının 228 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sebze meyve ihracatı içerisinde narenciyenin önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.
Narenciye ihracatında önemli gelişmelerin yaşandığını dile getiren Kaçmaz, "Geçen yılın ocak-şubat aylarında 399 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 170 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde ise 442 bin ton karşılığında 228 milyon dolar gelir elde ettik." dedi.
Kaçmaz, gelişmelerin sektör temsilcilerini sevindirdiğini belirterek, bu yılın ilk iki ayında Avrupa ülkelerine ihracatın da arttığını ifade etti.
Üründeki kalitenin ihracata yansıdığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:
"Avrupa ülkelerine ihracat olumlu yönde devam ediyor. Polonya'ya geçen yıl 8 bin ton, bu yıl 16 bin ton ihracat gerçekleşmiştir. Almanya'ya 3 bin ton olan ihracatımız 5 bin tonun üzerinde oldu. Ürün bazında ise mandalina, portakal ve greyfurt ihracatında artış mevcut. Son iki yılda en çok ihracatın Rusya, Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya'ya yapıldı. Üreticilerimiz dünyanın istediği ölçekte ve kalitede üretim yapıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamların giderek artacağını görmekteyiz çünkü ürünlerimize talepler geliyor."
Kaçmaz, ihracatta yeni pazar arayışlarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: AA

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Narenciye sektöründen iki ayda 228 milyon dolarlık ihracat
Etiketler : Kemal Kaçmaz, İhracat, Güncel

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