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Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon (1)

NARGİLE tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

13.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:28Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon (1)

NARGİLE tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. ekipleri, İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da önceden belirlediği hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Polis ekiplerinin şüphelilerin ev ve işyerlerindeki çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.



İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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