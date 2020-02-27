Narinoğlu: Helvacıoğlu, çalışma temposuyla Keşan'da farkını hissettiriyor

Saat 11.45 sıralarında Keşan Belediyesi'ne gelen Ahmet Narinoğlu, Mustafa Helvacıoğlu tarafından karşılandı ve başkanlık makamında misafir edildi.

Vali Yardımcısı Narinoğlu daha sonra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve Nuran Uslu, Yenimescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Keşan'da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı mesai arkadaşlar ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Helvacıoğlu, Narinoğlu'nun Keşan'a çok emekleri olduğunun altını çizerek, "Burada birlikte hizmet için emek verdiği herkes ile beraber olalım istedik. Şahsımı ve Keşan Kaymakamımız Nuri Özder'i ziyarete gelirken, Keşan'da görev yaptığı esnada birlikte mesai yaptığı arkadaşlarıyla da bir arada olmasını istedik. Sizleri böyle mübarek bir günde buluşturduk." dedi.

Daha sonra söz alan Narinoğlu ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun çalışma temposuyla Keşan'da farkını hissettirdiğine dikkat çekerek, "Güzelliğin, heyecanın geldiğini uzaklardan fark ediyorum. Keşan'lı bunu yaşıyor. Keşan'a Ramazan Ayının 1. günü gelmiştim. Gördüğüm her insanı kucakladım. Bu bir mesajdı. Devlet yöneticisinin bir insan olduğu mesajını verdik. Hepimizin duyguları var. Böylece bir kaynaşma başladı. Keşan'daki politikanın gücü her türlü tartışmayı yaparız ancak dışarıya çıktığımızda kol kola gireriz. Saygımızı bir birimizden eksik etmeyiz. Kavga etmeden problemlerini çözen bir toplum tablosunu Keşan'da gördük. Ben Keşan'da görev yaptığım esnada sürekli <Keşan gelişmek zorunda değil, gelişmeye mahkumdur> demişimdir. Keşan'ın coğrafyası gelişmeye zorluyor. Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu, bu durumun farkında olduğundan ötürü süreç hız kazandı. Biz geçmişte önce konumumuzu, durumumuzu ortaya koyarak önümüzü görmek istedik. Devletimizin 2023 vizyonu var. Bu konuda adımlar attık ve herkesin emeği geçti. O dönemde söylediklerimiz bugün hâlâ konuşuluyor.2 yıl burada görev yaptım. Bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah Keşan daha güzele doğru gidecektir. Keşan'dan hiç kopmadık. Burada dostluklarımız oldu, acılar, sevinçler bıraktık. Bundan sonraki yaşamımızda da inşallah kopmayız. Tüm Keşan halkına saygılarımızı sunuyorum."