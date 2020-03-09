NARKO rehber seminerleri devam ediyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Tubim Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.
09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:30
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Tubim Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.
Tubim Büro Amirliği ekipleri tarafından, Emir Sultan Camii Kur'an Kursu kursiyerleri, Narlikuyu Kur'an Kursu kursiyerleri, Yeni Mahalle Tevhit Kur'an Kursu kursiyerleri, Önceller Kur'an Kursu kursiyerleri,
Hacı Şerif Kur'an Kursu kursiyerleri, Ebubekir Sıddık Kur'an Kursu kursiyerleri, Haznevi Kur'an Kursu kursiyerleri, Hacı Mehmet İnan Kur'an Kursu kursiyerleri, Alitaşı Kur'an Kursu kursiyerleri, Eskisaray Kur'an Kursu kursiyerleri, Besni Sosyal Hizmet Müdürlüğü çalışanları da olmak üzere toplam 650 kişiye seminer verildi. Seminerlerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenler, bağımlıların durumları, uyuşturucuya kişilerin nasıl düştüğü gibi konular aktarıldı. - ADIYAMAN
Tubim Büro Amirliği ekipleri tarafından, Emir Sultan Camii Kur'an Kursu kursiyerleri, Narlikuyu Kur'an Kursu kursiyerleri, Yeni Mahalle Tevhit Kur'an Kursu kursiyerleri, Önceller Kur'an Kursu kursiyerleri,
Hacı Şerif Kur'an Kursu kursiyerleri, Ebubekir Sıddık Kur'an Kursu kursiyerleri, Haznevi Kur'an Kursu kursiyerleri, Hacı Mehmet İnan Kur'an Kursu kursiyerleri, Alitaşı Kur'an Kursu kursiyerleri, Eskisaray Kur'an Kursu kursiyerleri, Besni Sosyal Hizmet Müdürlüğü çalışanları da olmak üzere toplam 650 kişiye seminer verildi. Seminerlerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenler, bağımlıların durumları, uyuşturucuya kişilerin nasıl düştüğü gibi konular aktarıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :NARKO rehber seminerleri devam ediyor
Etiketler : Emir Sultan, Adıyaman, Güncel
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