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Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor

Aksaray'da okul önleri ve çevresi başta olmak üzere park ve bahçelerde görev alan Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor.

30.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:36Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor
'da okul önleri ve çevresi başta olmak üzere park ve bahçelerde görev alan Narko Timler uyuşturucuya geçit vermiyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Narko Tim ekipleri özellikle okul önleri, park ve bahçelerde tüm şahıs ve araçları durdurarak didik didik arıyor. Şahısları GBT sorgusundan geçiren Narko Timler, araçları da sorgulayarak güvenliği sağlıyor. Okul bölgelerinde bulunan internet kafe ve çay ocakları gibi öğrencilerin bulunduğu mekanlara da ani baskınlar yapan Narko Timler adeta kuş uçurtmuyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, tüm konularda olduğu gibi uyuşturucuya da geçit verilmeyeceğini bildirdi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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