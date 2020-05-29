Narkoterör operasyonunda 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

29.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:10
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla Birlik, Tepe ve Budak köyleri kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda sulama sistemi kurulan 14 ayrı noktada 710 bin kök Hint keneviri ile 2 bin 620 metre uzunluğunda su hortumu/borusu, çanta tipi jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu, 75 metre çelik halat bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ele geçirilen kenevir, 2020 yılı mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu madde kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon bölgesinde kenevir tarlasında suçüstü yakalanan iki şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır." Narkoterör operasyonunda 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, Güncel, Haber

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