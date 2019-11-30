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Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'de

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından, madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek ve doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'ye geldi.

30.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:06Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'de

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından, madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek ve doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Eğitim TIR'ı 'ye geldi.

Alışveriş merkezi önünde konuşlanan ve 3 gün süreli kalacak olan TIR'ın modern eğitim salonundaki dokunmatik ekranlarda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veriyor. Ayrıca ziyaretçilere, Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) projesi anlatılıp, akıllı telefonlara kurulacak olan "Uyuma" uygulaması ile sokakta tanık olunan uyuşturucu suçlarının polise kolaylıkla bildirebileceği aktarıldı. Narkotik Eğitim TIR'ını İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret ederek bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan, "Narkotik eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Osmaniye bizim 33'üncü durağımız oldu. 3 gün süreyle burada olacağız, iki gün AVM, bir gün de Okullar bölgesinde faaliyetlerimizde bulunacağız. Eğitim TIR'ımızın içerisinde 12 tane dokunmatik ekran ve 9 farklı uygulamamız var. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. Herhangi bir madde ismi vermeden, kişilerin madde kullandığında kalbine, beynine veya piskotik olarak etkilerle nelerle karşılaşacaklarını burada animasyonlarla, dokunmatik ekranlarla kendileri çok rahat bir şekilde görecekler. Önemli olan bir kereden çok şeyin olduğunu, benim çocuğum yapmaz dememenin önüne geçmek gerektiğini ve madde kullanımının bize çok yakın olduğunu, bununla ilgili gerçekleri öğrenmek adına tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

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