Narkotik Eğitim Tırı Bilecik'te

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan "Narkotik eğitim tırı" Bilecik'e geldi.Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine getirilen tırda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkilerini ve yaşanmış tecrübeleri anlattı."Hedef olma-hedefsiz kalma" projesi kapsamında hazırlanan eğitim tırının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda interaktif bilgiler veren tırı, Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgililerle birlikte incelemelerde bulundu.Tırda uyuşturucu madde bağımlıları hakkında bilgi alan Taşdöğen, "Uyuşturucu madde kullanımının zararlarının gösterildiği tır, gelecek adına önemli bir görev üstlendi. Asayiş yönünden güvenlik güçleri topyekun işbirliği içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Bilecik'te bağımlılık konusunda kararlı bir politika yürütülüyor." diye konuştu.