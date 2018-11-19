Narkotik Eğitim Tırı" Bolu'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğünce dizayn edilen ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan "Narkotik tırı" Bolu
'da öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü
, Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü
ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kent Meydanı'nda stant açıldı. Açılan stantları Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan
Kaya ve daire müdürleri ziyaret etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri narkotik köpeği "Sezar
" ile bir araçta uyuşturucu araması yaptı. Saklanan uyuşturucuyu kısa bir süre içerisinde bulan Sezar, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.
Daha sonra protokol, öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunulan ve madde kullanımının biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden zararlarının anlatıldığı 30 adet dokunmatik ekranın yer aldığı tırda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
İki gün kent merkezinde hizmet verecek olan Narkotik Eğitim Tırı, daha sonra da Abant İzzet baysal Üniversitesi Kampüsü'nde iki gün boyunca öğrencilere hizmet verecek.
Emniyet Müdürlüğü,Narkotik,Bolu
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:57