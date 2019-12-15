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Narkotik Eğitim Tırı Kütahya'da

Bağımlılıkla mücadele kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı", uyuşturucu kullanımını önlemek konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya'ya geldi.

15.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:52Narkotik Eğitim Tırı Kütahya'da
Bağımlılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı", uyuşturucu kullanımını önlemek konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'ya geldi.

Kütahya Zafer Meydanı'nda 17 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak olan Narkotik Eğitim Tırı'nın içerisinde madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama yer alıyor.

Narkotik Eğitim Tırı içerişinde oluşturulan eğitim modülleri ile madde bağımlılığı konusu, farklı boyutları ile işlenerek; gençler ve aileler üzerinde daha etkili ve kalıcı etkiler bırakılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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