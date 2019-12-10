Haberler » Güncel » Narkotik Eğitim Tırı Şarkikaraağaç'a geldi - Haber

Narkotik Eğitim Tırı Şarkikaraağaç'a geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, uyuşturucu kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine geldi.

10.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:38Narkotik Eğitim Tırı Şarkikaraağaç'a geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi'nin bir projesi olan Narkotik Eğitim Tırı, uyuşturucu kullanımını önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'nın ilçesine geldi.
Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi avlusunda konuşlanan tırda, uyuşturucu madde kullanıcılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama aracılığıyla anlatılıyor.
Uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan tıra vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.
Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer de tırı ziyaret ederek, bilgi aldı.
Burada konuşan Yılmazer, uyuşturucu kullanımının önlenmesi için el birliğiyle yoğun bir mücadele ortaya konulduğuna işaret etti.
Yılmazer, "Bu konuda Emniyetimiz, Jandarmamız, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bütün kurumlarımız seferber olmuş durumda. Özellikle gençlerimizi sağlıklı, bilgili, bilinçli olarak geleceğe hazırlayabilmek en büyük hedefimizdir. Ailelerimizin de bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bizler her zaman onlara destek olmaya hazırız. Tırın ilçemize gelmesini sağlayan Isparta Valiliğimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Bugün kentten ayrılan tırı, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Özdemir, daire amirleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar da ziyaret etti.

Şarkikaraağaç, Narkotik, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:06 MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
21:06 Kazandığı tazminatla hamsi şöleninde konser düzenledi - Haber
21:06 Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı - Haber
21:04 Devrik Sudan lideri Beşir 1989 darbesiyle ilgili savcıya ifade verdi - Haber
21:04 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: "Bugün soykırım ödüllendirildi" - Haber
20:04 Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
19:52 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu - Haber
19:46 Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Haber
19:43 Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı - Haber
19:16 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
10.12.2019 21:11:48