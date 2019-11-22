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Narkotik ekipleri ülke genelinde 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı 2 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 26 kilo 798 gram uyarıcı uyuşturucu madde ele geçirdi.

22.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:01Narkotik ekipleri ülke genelinde 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Daire Başkanlığı 2 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 26 kilo 798 gram uyarıcı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ülke genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği sokak uygulamasında 26 kilo 798 gram uyarıcı madde, bin 76 adet uyuşturucu sentetik hap, 85 adet silah mermisi, 10 adet çeşitli markalarda tüfek, 7 adet hassas terazi ve yapılan detaylı aramalarda 3 bin 355 lira ele geçirildi. 33 ilde gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde narkotik birimleri 119 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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