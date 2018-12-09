Narkotik Ekipleri Uyuşturucu Satıcılarına Nefes Aldırmıyor

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramalarda 20 adet tablet 276 kapsül uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bahçelievler Mahallesi Karatepe
mevkii civarında devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, içerisinde 2 şahsın bulunduğu park halindeki araçtan şüphelendi. Yapılan kontroller sonucunda erkek şahsın üzerinden toplam 20 adet tablet 276 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde 1 adet pompalı tüfek ve ona ait 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. - BALIKESİR
Emniyet Müdürlüğü,Balıkesir,Narkotik
09 Aralık 2018 Pazar 11:25