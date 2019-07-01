01.07.2019 16:46
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Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor

Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu'da il merkezinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 2 kilo 837 gram metamfetamin, bin 550 adet captagon, 428 adet ecstasy hap, 937 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap), 78,57 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 108,42 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , Kastamonu , 3. Sayfa

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