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Narkotik ekiplerinden büyük başarı

Zonguldak'ta çiğ köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan T.B., ekipler tarafından yakalandı.

10.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46Narkotik ekiplerinden büyük başarı
'ta çiğ köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan T.B., ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yılbaşı öncesinde il genelinde genel uygulama gerçekleştirdi. T.B isimli şahıs tarafından "Çiğ Köfte" lavaşına sarılı vaziyette çiğ köfte süsü verilerek saklanmış, 130 gram uyuşturucu uyarıcı madde Narkotimlerce fark edildi. Durumu fark eden ekipler T.B isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan T.B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan T.B., ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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