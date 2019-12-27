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Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu

KIRŞEHİR'de polisin bir kamyonette narkotik köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, üzerine pul biber ve isot dökülerek gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi.

27.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:50 Narkotik köpeği 'Çine', pul biber ve isotla gizlenmiş 64 kilo eroin buldu

KIRŞEHİR'de polisin bir kamyonette narkotik köpeği ' ' ile yapılan aramada, üzerine pul biber ve isot dökülerek gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışma sonucu, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kırşehir- Kayseri karayolu üzerindeki Gölhisar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine detaylı arama için kamyonet Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Burada narkotik dedektör köpeği 'Çine' ile yapılan aramada, kasanın tabanındaki özel bölmelere gizlenmiş 64 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerin narkotik köpeklerin koku almaması için uyuşturucunun üzerine pul biber ve isot döktüğü belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kırşehir, Narkotik, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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