Narkotik
köpeği Eko bingo yaptı
BALIKESİR - Balıkesir
'de aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı. Baskında narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında bularak bingo yaptı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
'nün çalışmasında Edremit
ilçesine bağlı Zeytinli
Mahallesinde bulunan bir at çiftliğine narkotik polisleri baskın yaptı. Operasyonda narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında buldu. Yapılan araştırmada yaklaşık 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi, olayla ilgili F.İ. adlı şahıs gözaltına alındı.
Polis,Balıkesir,Narkotik
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:59