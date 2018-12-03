03 Aralık 2018, 11:59
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Narkotik Köpeği Eko Bingo Yaptı

Narkotik köpeği Eko bingo yaptıBALIKESİR - Balıkesir'de aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı.

Narkotik köpeği Eko bingo yaptı

BALIKESİR - Balıkesir'de aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı. Baskında narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında bularak bingo yaptı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasında Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde bulunan bir at çiftliğine narkotik polisleri baskın yaptı. Operasyonda narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında buldu. Yapılan araştırmada yaklaşık 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi, olayla ilgili F.İ. adlı şahıs gözaltına alındı. Polis,Balıkesir,Narkotik
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:59



YORUMLAR (2)
NARKOTİK: gün gelir bu işte biter bekleyin görün
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SEYFETTİN GÜNEŞ: imalatı benim adamlarım yapıyo dereyolunda eren otoperk gelin alın g iyiyosa okadar para veriyoz size bişey yapamaz sınız kontetik has adamım dır barış parkı ondan sorulur adam ları o besler
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