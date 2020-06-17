Narkotik köpeği "Foya" uyuşturucuya geçit vermedi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste, bir yolcunun poşete gizlediği uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği "Foya" buldu.

17.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:08
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste, bir yolcunun poşete gizlediği uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği "Foya" buldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından otoyolun Dörtdivan ilçesi yakınlarında yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik köpeği "Foya"nın da katılımıyla otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan T.Ç'nin poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Narkotik köpeği ’Foya’ uyuşturucuya geçit vermedi

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel, Haber

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