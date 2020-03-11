Narkotik köpeği, kargo firmalarında uyuşturucu aradı
Uşak'ta uyuşturucu maddelerinin kargo yoluyla sevkini engellemeye yönelik kargo firmaları denetlendi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Uşak'ta uyuşturucu maddelerinin kargo yoluyla sevkini engellemeye yönelik kargo firmaları denetlendi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu maddesinin, farklı illere sevkini ve dışarıdan gelen kargolar ile taşınmasını engellemek amacıyla kargo şirketlerine denetimde bulunuldu. Denetimler kapsamında geniş çaplı incelemelerde bulunan ekiplere, narkotik dedektör köpekler de eşlik etti.
Yapılan denetlemeler sonucunda faaliyet gösteren kargo şirketlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. - UŞAK
Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu maddesinin, farklı illere sevkini ve dışarıdan gelen kargolar ile taşınmasını engellemek amacıyla kargo şirketlerine denetimde bulunuldu. Denetimler kapsamında geniş çaplı incelemelerde bulunan ekiplere, narkotik dedektör köpekler de eşlik etti.
Yapılan denetlemeler sonucunda faaliyet gösteren kargo şirketlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. - UŞAK
Kaynak: İHA
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