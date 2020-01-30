Haberler » Güncel » Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi - Haber

Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi.

30.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:07Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araçla uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Şemdinli ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, aracın yan döşemelerinde zulalanmış 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.



Şemdinli, Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:13:51