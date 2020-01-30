Haberler » 3. Sayfa » Narkotik köpeği Pars uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi - Haberler

Narkotik köpeği Pars uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada Narkotik köpeği Pars sayesinde bir aracın yan döşemelerinde zulalanmış vaziyette 107 paket uyuşturucu ele geçirildi.

30.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:56Narkotik köpeği Pars uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
'nin ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada köpeği Pars sayesinde bir aracın yan döşemelerinde zulalanmış vaziyette 107 paket uyuşturucu ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce batı illerine araç ile uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmış, alınan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda 28.01.2020 tarihinde bahse konu araç Şemdinli Uygulama Noktasında usulüne uygun olarak durdurulmuş, narkotik madde arama köpeği marifeti ile yapılan kontrollerde aracın yan döşemelerinde zulalanmış vaziyette 107 paket içerisinde 55 kilo 432,55 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK Madde 188 kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Narkotik, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:13:56