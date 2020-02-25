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Narkotik köpeği Perma uyuşturucuyu yakaladı

Sinop'ta jandarma ekiplerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

25.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:21Narkotik köpeği Perma uyuşturucuyu yakaladı
'ta jandarma ekiplerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Erfelek İlçe ekiplerince, Erfelek ilçesi Selbeyi köyünde ormanlık alan içerisinde şüpheli bir araçta narkotik dedektör köpeği Perma ile arama yapıldı. Aramada 15 gram kubar esrar ve içilmeye hazır sigara bulundu. Erfelek Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 vatandaşı gözaltına alarak adli işlem başlattı.

Sinop Valiliğinden, "Sinop Valiliği olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı. - SİNOP

Narkotik, Jandarma, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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