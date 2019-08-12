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Narkotik köpeği 'Puslu' tepki verdi, uyuşturucu bulundu

AMASYA'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Puslu'nun tepki verdiği alanda yapılan aramada 8,5 kilogram kubar esrar ve 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

12.08.2019 11:26 Narkotik köpeği 'Puslu' tepki verdi, uyuşturucu bulundu
AMASYA'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Puslu'nun tepki verdiği alanda yapılan aramada 8,5 kilogram kubar esrar ve 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM), İstihbarat Şubesi ile Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyündeki bir mezrada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği 'Puslu'nun tepki verdiği alanda yapılan aramada 8,5 kilogram kubar esrar ile 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda A.A., F.K., E.K., Ü.A. ve A.A. gözaltına alındı.



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Kaynak: DHA

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