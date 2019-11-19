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Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olduGAZİANTEP - Gaziantep polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğinin yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi.

19.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:18
köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
GAZİANTEP - polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğinin yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi.
Güneykent mahallesinde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan İki şahıstan 1.80 gram esrar maddesi, 0.80 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ecstasy hap ile Narkotik köpeğinin araçta tepki vermesi üzerine yapılan aramada 10.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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