14.06.2019 10:35
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Narkotik köpeğinden bingo

Narkotik köpeğinden bingo Uyuşturucu satıcısı sahte kimlikle yakalandıBALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, narkotik köpeği EKO ile uyuşturucu imal edilen eve operasyon yaptı.

Narkotik köpeğinden bingo
Uyuşturucu satıcısı sahte kimlikle yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, narkotik köpeği EKO ile uyuşturucu imal edilen eve operasyon yaptı. Operasyonda 1 kilo 886 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu ve suç işlemek amacı ile örgüte üye olan Diyarbakır doğumlu S.C. isimli şahsı sahte kimlikle Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakaladı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada narkotik köpeği EKO piyasa değeri 60 bin Türk Lirası olan 1 kilo 886 gram Skunk maddesi buldu. Ev içinde ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 500 dolar ve 150 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs bugün adliyeye çıkarılacak.Narkotik köpeğinden bingo
Kaynak: İHA
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