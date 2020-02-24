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Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı

Denizli'de narkotik polisi tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

24.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:39Narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı
'de narkotik polisi tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması' ile 18 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca 22 gram metamfetamin, 27 gram eroin, 48 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile hassas teraziler ele geçirildi. - DENİZLİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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