Haberler » 3. Sayfa » Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

13.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:08Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde satan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, A.D., Ö.S., H.Y., Ç.K. S.P., S.D., B.T., M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram metamfetamin, 75 gram bonzai, bir miktar esrar ve ecstasy tablet ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından A.D., Ö.S., H.Y., Ç.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.G., K.Ö., S.T.A., Ö.F.S.'nin sorgusuna devam edilirken S.P., S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:05  Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama: İngiliz basınının 'zorbalık' iddiası doğru değil - Haberler
17:02  Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği... - Haberler
16:59  Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Baydilli'ye ziyaret - Haberler
16:59  Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:57  Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
15:36  "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç - Haberler
15:30  Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Haberler
13.01.2020 17:17:06