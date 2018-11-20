Narkotik Polis Ekipleri Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

20 Kasım 2018 Salı 13:37



20 Kasım 2018 Salı 13:37

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan uygulamalar ve denetimler neticesinde durumundan şüphelenilen Z.A., D.Ş., ve B.C., isimli şahısların yapılan üst aramalarında toplam 7 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekipleri tarafından el konulurken konuyla alakalı olarak 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada ifadeleri tamamlanan 3 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN