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Narkotik polisi, bir haftada 2 bin 85 şüpheli yakaladı

Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 41 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 85 şüpheli gözaltına alındı.

31.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:18
Narkotik polisi, bir haftada 2 bin 85 şüpheli yakaladı
Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 41 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 85 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdüren narkotik birimleri, son bir haftada zehir satıcılarının korkulu rüyası oldu.
Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 85 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 85 kilogram esrar, 24 kilogram eroin, 26 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 16 kilogram metamfetamin, 32 bin sentetik ecza, 22 bin ecstasy ile 9 silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 75 lira ele geçirildi.
Operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Türkiye, Güncel
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