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Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı

Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltıBURSA - Bursa narkotik polisi, torbacılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

26.08.2019 16:33
Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı
Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı
BURSA - Bursa narkotik polisi, torbacılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahısları yakalayarak ifadelerini aldı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan polis, bu şahıslara uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler neticesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 180 gram metamfetamin, 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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