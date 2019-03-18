- Narkotik
polisinden şok uygulama Polis
her yeri didik didik aradı
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik
ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin de desteğiyle bugün 16.00-17.00 saatleri arasında şok mahalle kapama uygulaması düzenledi. Uygulamaya narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Polis, 168 şahıs, 21 araç, 2 iş yeri ve 11 metruk binayı didik didik aradı.
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Kaynak: İHA