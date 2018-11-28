Narkotik Polisinden Sokak Satıcılarına Operasyon

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu, Giresun ve İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yürüttü.Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 milimetre çaplı 25 fişek, 19 gram sentetik uyuşturucu, 185 uyuşturucu hap ve 23 gram esrar ele geçirildi.Zanlıların, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulanarak, halktan alınan destekle uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.