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Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 14:48Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 11,38 gram esrar maddesi, 83 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç, 1 adet esrarla sigara, 11 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ve 3 adet mermi ele geçti. Tabancayla yakalanan bir kişi polis merkezine teslim edilirken, "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifadeleri alınan 10 kişi ise daha sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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