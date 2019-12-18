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Narkotik polisinden yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde narkotik polisince cadde ve parklarda uyuşturucu denetimi yapıldı, şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı.

18.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:27Narkotik polisinden yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi
'de yeni yıl öncesinde narkotik polisince cadde ve parklarda uyuşturucu denetimi yapıldı, şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı.

Kırıkkale'de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yılbaşını geçirebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince cadde, sokak ve parklarda şüpheli olarak görülen şahıslarda uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Büyük Şehir Parkı'ndaki denetimde polisler, şüpheli şahıslara üst araması ve GBT sorgusu yaptı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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