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Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

27.08.2019 15:11 Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı
Bursa narkotik polisi, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i serbest kalırken, 2 kişi adli makamlara sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan ilk baskınlarda uyuşturucu kullanan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, bu şahısların ifadelerinden yola çıkarak, uyuşturucu satan şüphelilere ulaştı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.Y. ve M.B.G. isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 40 gram uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan kristal madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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