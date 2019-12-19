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Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 38 zehir taciri tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 38 zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:56Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 38 zehir taciri tutuklandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 38 zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", " Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme " suçlarından 180 olayda 282 şahıs hakkında işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 9'u adli kontrol neticesinde serbest bırakılırken, 26 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ekiplerin yaptığı operasyonlarda "Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 29 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken, 12 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 327,30 gram esrar, 1,44 gram eroin, 868,51 gram metamfetamin, 363,10 gram sentetik kannobinoid, 102 adet ecstasy, 119 adet captagon, 25 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 5 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 97 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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