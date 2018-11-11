Narkotik
rahat bırakmıyor...Satamadan yakalandılar
BURSA - Bursa
'da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu dört kişi yakalanarak gözlatına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde 51 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 500 Türk lirası ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, A.K., B.A., A.S.K. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa,Narkotik
11 Kasım 2018 Pazar 10:23