Narkotik suc¸lar ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆıyla mücadele

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆının denetimlerinde aranan 931 kişi, 41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve bin 516 du¨zensiz go¨c¸men yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı koordinesinde uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti ile go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla "Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabileceği degˆerlendirilen mahalle, sokak, umuma ac¸ık egˆlence mekanları ile s¸u¨pheli go¨ru¨len arac¸ ve kişilere yo¨nelik olarak 50 bin 476 personel ve 238 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 14 bin 606 noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada 847 ikametgah, 369 istasyon, gar, terminal, 278 liman, marina, balıkc¸ı barınagˆı, 5 bin 938 park ve 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

Denetimlerde 6'sı cinayet, 41'i yaralama, 2'si cinsel taciz, 2'si c¸ocugˆa yönelik cinsel istismar, 38'i hırsızlık, 3'ü yagˆma ve gasp,16'sı dolandırıcılık, 34'ü uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 19'u kac¸akc¸ılık, 3'ü PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile bagˆlantılı olmak, 2'si trafik gu¨venligˆini tehlikeye du¨s¸u¨rmek,14'ü tehdit ve hakaret, 8'i mala zarar verme, 710'u digˆer suc¸lardan aranan 898 kişi ile 6'sı c¸ocuk 33 kayıp olmak u¨zere aranan 931 kişi yakalandı.

Uygulama sonucunda 41 go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato¨ru¨ ve bin 516 du¨zensiz go¨c¸men yakalandı, 11 sahte pasaport, 5 sahte kimlik ve 18 sahte yol izin belgesi formu, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 tekne ve 20 arac¸ ele gec¸irildi, 858 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı, 69 kişi go¨zaltına alındı, 17 bin 451 umuma ac¸ık egˆlence mekanı/is¸ yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 egˆlence mekanı/is¸ yerine is¸lem yapıldı, 61 umuma ac¸ık egˆlence mekanı/is¸ yeri kapatıldı.

Uygulumada 132 bin 372 arac¸ kontrol edilirken aranan bin 922 arac¸ tespit edildi, 2 bin 262 araca is¸lem yapıldı ve 474 arac¸ trafikten men edildi.

Uygulamada 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici/delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metamfetamin, 11 gram skunk, 83 ecstasy, 17 sentetik ecza, 64 bin 714 ko¨k kenevir, 7 bin 450 paket kac¸ak sigara ve 68 litre kac¸ak ic¸ki ele geçirildi.

Kaynak: AA