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Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 134 kişiye narkotik suçlardan işlem yapıldı.

03.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:32Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürü Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 134 kişiye narkotik suçlardan işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan 1 aylık çalışmalar sonucunda 2 bin 459 gram bonzai, 681 gram esrar, 248 gram eroin, 57 gram metamfetamin, 70 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler, 91 farklı olayda 134 kişiye işlem yaparken gözaltına alınan zanlılardan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu maddeyle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, Güncel

Kaynak: İHA

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