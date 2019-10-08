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Narkotik'ten uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri tarafından, 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 12 kişi gözaltına alındı.

08.10.2019 11:35Narkotik'ten uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri tarafından, 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen muhtelif adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda isimlerinin F.A, A.B.Y, T.B, H.G, M.S, O.K.G, A.A, H.K, S.T, G.K, H.T. ve S.T. olduğu öğrenilen toplam 12 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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